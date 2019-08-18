عاصفة الأرجنتين.. 80% من ديون البلاد أجنبية

استعرض كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، أرقاماً مهمة حول الدين الأرجنتيني الذي شكل عبئا ثقيلا على اقتصاد البلاد وأفضى إلى خفض التصنيف الائتماني، واستقالة وزير المالية نيكولاس دوخوفن.

وقال الجندي في مقابلة مع "العربية" إن مشكلة الدين في الأرجنتين تتمثل في الحصة الكبيرة من الديون الأجنبية التي تمثل 80% من إجمالي الدين العام للأرجنتين بقيمة تصل بهذه الديون الأجنبية إلى 260 مليار دولار.

وأشار إلى أرقام أكثر خطورة من بينها مستحقات الدين الأجنبي البالغة 33 مليار دولار واجبة الدفع نهاية 2019، بجانب مستحقات ديون أخرى أجنبية في الربع الثاني 2020 بقيمة 20 مليار دولار، في مقابل احتياطي نقد أجنبي يقدر بنحو 66 مليار دولار في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية السبت أنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.

وقالت وسائل الإعلام، التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.

وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه "مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي".

وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.