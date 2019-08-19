تركيا تحل بعد أميركا في قائمة أكبر المستوردين من مصر

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن نحو 5 دول فقط تستحوذ على ما يقرب من ثلث الصادرات المصرية بإجمالي صادرات تتجاوز نحو 3 مليارات دولار، لكن المفارقة الغريبة تمثلت في استمرار تركيا في تصدر قائمة هذه الدول.

وأوضحت البيانات الصادرة ضمن نشرات التجارة الخارجية لمصر التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 5 دول فقط تستحوذ على نحو 30.4% من إجمالي الصادرات المصرية وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى أبريل الماضيين.

وتتمثل أكبر 5 دول تستورد من مصر في تركيا وأميركا والسعودية وإيطاليا وإسبانيا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لتلك الدول نحو 3.040 مليار دولار من إجمالي الصادرات البالغ نحو 10 مليارات دولار.

وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى أن الصادرات لتلك الدول شكلت نحو 30.4% من إجمالي صادرات مصر في الفترة المذكورة من 2019.

وتعد أميركا وتركيا الأعلى استيرادا من مصر على مستوى الدول الخمس المذكورة.

وارتفعت صادرات مصر لتلك الدول خلال الفترة المشار إليها من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3.1%.

وبلغت قيمة الزيادة في صادرات مصر للدول الخمس نحو 90.4 مليون دولار. أما أهم السلع التي تستوردها الدول الخمس من مصر فتتمثل في القطن والوقود والملابس والبلاستيك والأسمدة والفواكه.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الواردات الأميركية من الصادرات المصرية بلغت خلال الفترة من بداية يناير وحتى إبريل الماضيين نحو 704.1 مليون دولار. فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال هذه الفترة نحو 685.1 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية للسعودية نحو 601.3 مليون دولار. وبلغت قيمة الواردات الإيطالية من مصر نحو 582.2 مليون دولار. وأخيراً سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا نحو 468.1 مليون دولار.