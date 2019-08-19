قبيل المفاوضات.. الفائض التجاري الياباني مع أميركا يقفز

المصدر: طوكيو – أ ف ب

سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من 15% في تموز/يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات، الاثنين، فيما يستعد العملاقان الاقتصاديان لاستئناف مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر.

ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579,5 مليار ين (5,5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15,6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3,5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8,4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.

والعلاقة بين دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية، ودعا إلى علاقات "أكثر عدلا".

وخلال زيارة إلى اليابان في أيار/مايو، قال ترمب إنه يتوقع الإعلان عن "بعض الأمور" بشأن المفاوضات التجارية في آب/أغسطس، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لاتفاقية.

ومن المتوقع أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.

وأظهرت البيانات أن اليابان سجلت عجزا تجاريا إجماليا قدره 249,6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9,8% على أساس سنوي.

وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين، للشهر الـ16 على التوالي، 383,8 مليار ين. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67,9 مليار ين.