خبر سار للأميركيين.. خفض ضريبة الرواتب أمرٌ محتمل قريبا

أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن البيت الأبيض يدرس بعض الإجراءات لتجنيب الاقتصاد الركود على الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترمب على أن الاقتصاد في حالة صحية.

وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن كبار مسؤولي البيت الأبيض يدرسون عدة خطوات لتحفيز الاقتصاد بما في ذلك خفض ضريبة الرواتب مؤقتاً لزيادة الرواتب الشهرية للعمال.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إزالة بعض الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب على السلع الصينية، هو أيضا قيد النظر.

وقالت الصحف إن النقاش ما زال في المراحل المبكرة، لكن البيت الأبيض اعترض على هذه التقارير في بيان لصحيفة واشنطن بوست ، قائلاً: "إن خفض ضرائب الرواتب ليس أمرًا قيد النظر في هذا الوقت".