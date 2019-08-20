محللون: ودائع شهادات قناة السويس ستبقى بالبنوك بعد استحقاقها

أشار محللون لوكالة رويترز أن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية، التي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأضاف المحللون ، أن جزءا بسيطا من قيمة الشهادات، البالغ قيمتها أكثر من 60 مليار جنيه، قد يدخل القطاع العقاري.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس، خلفاً للفريق مهاب مميش الذي عينه السيسي مستشاراً للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وأضافت الرئاسة أن السيسي أصدر قراراً أيضاً بتعيين المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائداً لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس.