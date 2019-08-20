"الأوروبي": خطاب جونسون لا يقدم بدائل لمسألة أيرلندا

رفض الاتحاد الأوروبي طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإلغاء خطة شبكة الأمان الحدودية في أيرلندا لتنفيذ اتفاق البريكست بحجة أن جونسون لم يطرح بدائل عملية.

وكان جونسون قد أرسل خطابا إلى Donald Tusk رئيس المجلس الأوروبي، مؤكدا فيه أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما أسماها شبكة الأمان غير الديمقراطية، وهي الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.

ومنذ أن تولى منصبَه الشهر الماضي، يصر جونسون على أن بريطانيا ستغادر التكتل نهاية أكتوبر، وقد كثّف الاستعدادات لسيناريو مغادرة بلا اتفاق، الأمر الذي قد يتسبب باضطرابات اقتصادية كبيرة.