باركليز: توقعات بأن يخفض الفيدرالي الفائدة 3 مرات هذا العام

توقع محللون في "باركليز" أن يخفّض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، 3 مرات هذا العام.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع الدولار وتباطؤ النمو العالمي، بالرغم من توقعات لنمو الاقتصاد الأميركي بحوالي 2% العام المقبل.

وخفّض اقتصاديو باركليز أيضاً توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو إلى 0.6% عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بلغت 1%.

وتوقع خبراء الاقتصاد في بريطانيا، خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي ودخولها في حال ركود العام المُقبل، وأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة هذا العام ومرةً أخرى العام القادم.