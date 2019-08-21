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باركليز: توقعات بأن يخفض الفيدرالي الفائدة 3 مرات هذا العام

المصدر: العربية.نت
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توقع محللون في "باركليز" أن يخفّض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، 3 مرات هذا العام.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع الدولار وتباطؤ النمو العالمي، بالرغم من توقعات لنمو الاقتصاد الأميركي بحوالي 2% العام المقبل.

وخفّض اقتصاديو باركليز أيضاً توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو إلى 0.6% عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بلغت 1%.

وتوقع خبراء الاقتصاد في بريطانيا، خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي ودخولها في حال ركود العام المُقبل، وأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة هذا العام ومرةً أخرى العام القادم.

كلمات دالّة

#منطقة اليورو, #باركليز, #الفيدرالي, #بنك انجلترا, #الفائدة الأميركية

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