بعد بريكست.. نظام جمركي للشركات لمواصلة التجارة مع "الأوروبي"

أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن هيئة الضرائب في المملكة المتحدة ستصدر تلقائياً رقم تسجيل خاص لأكثر من 88 ألف مصدّر على مدار الأسبوعين المقبلين، وهو رقم ضروري يخولها مواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا في الـ31 من أكتوبر.

علما أن التقديرات تشير إلى أن 240 شركة ستحتاج إلى التسجيل في النظام الجمركي إلا أن 72 شركة فقط تقدمت بطلب الانضمام حتى الآن.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن الانضمام التلقائي يشمل الشركات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة وعلى الشركات غير المسجلة في هذا النظام التقدم بطلب التسجيل بنفسها وإلا لن تتمكن من مواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد البركست.

على صعيد متصل، قالت الحكومة البريطانية إنها ستوفر مبلغاً إضافياً قدره 9 ملايين جنيه إسترليني لضمان جهوزية الموانئ الرئيسية والمناطق المحيطة بها للبريكست.