ترمب: لن ندرس خفض الضرائب الأميركية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه لا يدرس خفض الضريبة على الرواتب أو ربط ضرائب المكاسب الرأسمالية بمعدل التضخم، وهو ما قد يخفض الضرائب التي يدفعها المستثمرون على أرباحهم من مبيعات الأصول.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه يفكر جدياً في ربط المكاسب الرأسمالية بالتضخم وإن البيت الأبيض يدرس خفض الضريبة على الرواتب التي تمول برنامج (ميدكير) للتأمين الصحي للمسنين والضمان الاجتماعي. لكنه قال اليوم إن الاقتصاد الأميركي قوي ولا يحتاج إلى تخفيضات الضرائب.

من جهة أخرى اعتبر ترمب إن حياته ستكون أيسر لو أنه لم ينخرط في حرب تجارية مع الصين، لكنه أضاف قائلا "أنا الشخص المختار" لإصلاح الاختلال في تجارة الولايات المتحدة مع العملاق الاقتصادي الآسيوي.

وأبلغ ترمب الصحافيين أن من المحتمل أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة مع الصين.