روحاني يوقع لائحة حذف 4 أصفار من عملة إيران

أرسل الرئيس الإيراني الأربعاء مشروع قانون إلى البرلمان لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية وتغيير تسمية الريال، بعد توقيعه عليه وفق مقترح البنك المركزي، بحسب ما أفادت وكالات إيرانية.

ووفقًا لمشروع القانون الذي أقره البنك المركزي في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، سيتم تغيير تسمية العملة الإيرانية من الريال إلى التومان الذي سيعادل 10 آلاف ريال.

هذا في حين أن العملات المعدنية الصغيرة ستسمى "بارسه" ويتكون كل تومان من 100 بارسه، بحسب مشروع البنك المركزي الإيراني.

وفقًا لوكالة "إيسنا" فإن عملية استبدال التومان بالريال سوف تستغرق عامين كحد أقصى وبعد نهاية الفترة الانتقالية.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، قد أشار إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 3500 ضعف منذ عام 1971.

وقال همتي إن حذف أربعة أصفار من العملة وتغيير تسميتها هو "مجرد استجابة للأعراف السائدة" ولن يؤثر ذلك في ارتفاع مستوى التضخم في البلاد.

ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الايراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في إيران حوالي 50٪، وهو أعلى معدل خلال العقود الأربعة الماضية بسبب العقوبات الأميركية وتدهور الاقتصاد الايراني.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال في وقت سابق إن حذف اربعة أصفار يأتي بهدف الحفاظ على سمعة العملة الوطنية مقابل عملات الدول الأخرى وكذلك تسهيل المعاملات بين الناس".

كما قال إن حذف الأصفار الأربعة يساعد على توفير الورق وكذلك إعادة تداول المسكوكات في السوق".

ويقول البنك المركزي إن السبب في هذا التغيير يعود إلى زيادة حجم العملات الورقية في التعاملات النقدية، واستخدام الأرقام الكبيرة في المعاملات اليومية البسيطة والمسائل الحسابية الناتجة عنها.

لكن خبراء الاقتصاد يرون بأنه لا جدوى في عملية حذف الأصفار في زيادة قيمة العملة، وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بإصلاحات أساسية في النظام النقدي والمصرفي في البلاد.