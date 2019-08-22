صندوق النقد يحذر من تخفيضات الفائدة وتدخلات العملة

حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو تدخلات في السوق، قائلاً إن هذا سيضر بعمل النظام النقدي العالمي، ويتسبب في معاناة لجميع الدول.



وقال صندوق النقد في منشور على مدونته، يأتي في وقت يستعد فيه مصرفيون من بنوك مركزية عالمية للاجتماع هذا الأسبوع في جاكسون هول في وايومنغ، إن مقترحات استخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.



ولفتت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندق النقد الدولي جيتا جوبيناث والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو في المنشور إلى أنه "لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة

لتحقيق تلك النتيجة".



وزاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الأيام الأخيرة من نبرة شكواه من أن قوة الدولار تضر بالصادرات الأميركية مع ارتفاع مؤشر رئيسي لقوة الدولار مقابل العملات الأخرى وسط تعاف في سوق الأسهم.

وجدد ترمب حملته عبر تويتر لكي يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



وكتب في تغريدة، يوم أمس، "ننافس دولاً عديدة لديها سعر فائدة أقل بكثير، وينبغي أن تكون أسعار الفائدة لدينا أقل منهم. أمس، أعلى دولار في تاريخ الولايات المتحدة. لا تضخم. فلتستيقظ يا مجلس الاحتياطي".