ماكرون: تسوية بريكست خلال 30 يوماً ممكنة بإطار ما تم التفاوض عليه

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن "مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا"، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل "خلال ثلاثين يوما" حول مسألة الحدود الأيرلندية من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل يومين من قمة مجموعة السبع، قال ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإليزيه "في إطار ما تم التفاوض حوله، هناك عمل يجب إنجازه"، مؤكدا "ثقته" في إمكانية التوصل إلى حل في هذا الشأن "خلال ثلاثين يوما".

وأضاف "انني مثل المستشارة (ألالمانية أنغيلا) ميركل واثق من أن الذكاء الجماعي وإرادتنا في البناء يجب أن يسمحا لنا بالتوصل إلى أمر ذكي خلال ثلاثين يوما إذا كانت هناك إرادة طيبة من الطرفين، وهذا ما أريد الإيمان به".

وتابع أنه يشعر بأن "مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا".

وينص البند المتعلق "بشبكة الأمان" على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن "منطقة جمركية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية، كما من أجل تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن البند الذي يتعلق بشبكة الأمان يمس "بسيادة بريطانيا وأن الحلول التقنية متوفرة بسهولة وأضاف أن المملكة المتحدة "لا تريد بأي شكل من الأشكال فرض مراقبة على الحدود".

وأكد جونسون أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست، مؤكدا أن محادثاته مع المستشارة الألمانية شجعته بشكل كبير، وقال "أريد أن أوضح تماما أنني أريد اتفاقا واعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".

وقال جونسون "من الضروري عندما يكون هناك استفتاء علينا أن نحترم إرادة الشعب وتنفيذ اختيار المصوتين، لذلك علينا أن نخرج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل سواء تم اتفاق أم لا.