وزير الخزانة الجديد: لن نسمح بهبوط "فوضوي" للبيزو

قال وزير الخزانة الجديد هيرنان لاكونزا، الأربعاء، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية في مواجهة عدم اليقين السياسي الذي اجتاح البلاد منذ الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس/آب.

وأغلق البيزو منخفضا 0.53% عند 55.03 مقابل الدولار، بينما ارتفعت أسعار الأسهم والسندات المحلية بشكل طفيف، ما يشير إلى أن الاضطرابات التي ضربت الأسواق مؤخرا بدأت تهدأ.

وهوت عملة الأرجنتين وسوق الأسهم والسندات الأسبوع الماضي عقب الانتخابات التمهيدية التي أشارت إلى أن مرشح المعارضة اليساري ألبرتو فرنانديز سيحقق فوزا سهلا على الرئيس ماوريسيو ماكري المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يثير مخاوف من عودة إلى سياسات التدخل في الاقتصاد.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني 27 مليون دولار من احتياطياته بعد ظهر اليوم الأربعاء بمتوسط سعر 56.9863 بيزو للدولار.

واستقر البيزو في جلسة الثلاثاء بعد أن ضخ البنك المركزي 112 مليون دولار من عطاءات دولارية.

وقال متعاملون إن البنك المركزي باع في تدخلاته هذا الأسبوع والأسبوع الماضي ما إجماليه 641 مليون دولار من احتياطياته الدولارية.