مسؤول أميركي: لا نتوقع تصويتا على ضم روسيا لمجموعة السبع

قال مسؤول بارز في إدارة ترمب إن من المرجح أن يناقش زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثناء اجتماعهم في فرنسا في مطلع الأسبوع القادم إمكانية السماح بعودة روسيا للانضمام للمجموعة، لكن تصويتا على المسألة غير مرجح لأن المجموعة تعمل على أساس التوافق.

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء عن تأييده لعودة روسيا للانضمام إلى المجموعة، بما يجعلها مجموعة الثماني، وأشار إلى أنه سيكون هناك تصويت لحسم هذا الأمر.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا لم تطلب رسميا إعادة ضمها إلى المجموعة. وقال إن ذلك سيكون ضروريا حتى تحدث مثل هذه الخطوة.

ومن ناحية أخرى قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن حكومتها ما زالت تعارض عودة روسيا إلى مجموع السبع.

واستبعدت روسيا من مجموعة الثماني بعد غزوها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ومساندتها لتمرد مناهض لكييف في منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.

ومتحدثة إلى الصحفيين في أوتاو أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قالت فريلاند إن موقف كندا من مشاركة روسيا في مجموعة السبع "واضح جدا".

وأضافت قائلة "انتهاك روسيا للقانون الدولي بغزوها القرم وضمها إليها ومواصلتها دعم الحرب في دونباس، هو شيء لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر".