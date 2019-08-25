اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يفتح الأسواق لسلع بـ7 مليارات دولار

توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري ثنائي على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، في خطوة اعتبرها المراقبون فوزا أكبر لأميركا، لأن المحفز الرئيسي بالنسبة لليابان كان ضمان عدم تنفيذ الولايات المتحدة تهديدات بفرض رسوم إضافية على صادراتها من السيارات.

وفيما أن الولايات المتحدة ستقومُ بإلغاءِ الرسوم على سلعٍ صناعية يابانية عدة، لم يشمل الاتفاق قطاع السيارات ولم تحصل اليابان على تأكيدات بأن الرسوم الإضافية لن تفرض مستقبلا، لكنها نجحت في تأجيل أي تهديد أميركي في هذا الشأن، في الوقت الحالي على الأقل.

وقد شمل الاتفاق خفض الرسوم الجمركية اليابانية على اللحوم الأميركية والمنتجات الزراعية الأخرى، ما يضعها في نفس الخانة مع الدول الأخرى ضمن الشراكة عبر المحيط الهادئ التي انسحب منها ترمب. كما أن ذلك سينشط التجارة الزراعية إلى اليابان بعد تأثر المزارعين الأميركيين بتواصل الحرب التجارية مع الصين.

وأوضح الرئيس الأميركي أن اليابان وافقت على شراء فائض الإنتاج الأميركي من الذرة والقمح، فيما أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن القطاع الخاص هو الذي سيقوم بمثل هذه المشتريات.

من جانبه، قال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي، إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام سلع أميركية تتجاوز 7 مليارات دولار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الرقمية.

ويأملُ الطرفان توقيعَ الاتفاق في سبتمبر.

في هذا السياق، اعتبر بعض المسؤولين في طوكيو أن اليابان قدمت تسهيلات للمزارعين الأميركيين من دون أن تحصل في المقابل على أي تنازلات لصادرات السيارات وهو قطاع مهم لها.