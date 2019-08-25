ترمب نافيا الأنباء "الزائفة": زعماء "قمة G7" على وفاق

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".



وكتب ترمب على تويتر، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".





وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا - حديث العالم!".

من جهته، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليه مهامه في بريطانيا.

وأعرب ترمب عن دعمه له، واصفاً إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترمب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.