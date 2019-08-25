كل ما تريد معرفته عن تطبيق "نعناع دايركت" السعودي

تطبيق "نعناع دايركت" يربط العملاء ومتاجر الاحتياجات المنزلية بخدمات التوصيل

حصلت منصة "نعناع دايركت" السعودية على تمويل بقيمة 6.6 مليون دولار عبر جولة تمويل أولى شاركت في قيادتها Middle East Venture Partners وimpact46.

وتضمنت قائمة المستثمرين أيضاً "شركاء وتر" و"الشركة السعودية للاستثمار الجريء" و"ومضة كابيتال".

وقامت "نعناع دايركت" ببناء منظومة تقنية تربط بين العملاء، وموظفي المتاجر، والسوبرماركت، وخدمات التوصيل.

وتتمتع "نعناع دايركت" بحضور قوي في 13 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "نعناع دايركت" نعناع سامي الحلوة، إن التطبيق يعتبر أول تجربة لتوصيل طلبات السوبر ماركت أون لاين من خلال منصة تخدم جميع المتاجر.

وأضاف "نحتوي أكثر من 7 سلاسل تجزئة في السوبر ماركت، وعدد كبير من الشركات المتخصصة التي تبيع المياه والخضار".

ولفت إلى أن التطبيق بدأ في 2016 بتطوير تجربة المستخدم، حيث يحتاج هذا القطاع إلى تطوير سواء المتاجر أو الموزعين أو تجهيز الطلب بشكل احترافي، وقد توالت عملية تطوير تجربة المستخدم، ولدى التطبيق اليوم أكثر من مليون مستخدم وقد حصل على اهتمام كبير من الممولين وثقة في فريق الإدارة.

وقال "نحقق نموا شهريا يفوق 25% وقد وصلنا إلى 14 مدينة في السعودية ونركز على التوسع في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تنوع المتاجر، ولهذا نركز على النمو وليس الربحية ودائما ما تكون هناك جولات لزيادة رأسمال بناء على رغبة المستثمرين".

وحول مسألة تحقيق الربحية قال الحلو "يلي مرحلة التأسيس والتركيز على النمو لنحو 5 أو 6 سنوات تبدأ أهداف الشركة بالتحول إلى الربحية".