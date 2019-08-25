"حسن النية" ينقلب إلى "انتقام".. حرب بكين وواشنطن نفق مظلم

إجراءات انتقامية أعلنتها بكين، تتمثل بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار في الأول في سبتمبر، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

أكدت وزارة التجارة الصينية أن الزيادة في الرسوم ستتراوح ما بين 5 إلى 10% ستطبق على أكثر من 5000 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة.

وستعيد الصين العمل بتعرفة جمركية مقدارها 25% على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، بعد أن كانت ألغتها في وقت سابق من العام الحالي، بهدف إبراز حسن النية في وقت كانت فيه الدولتان تحاولان التفاوض حول اتفاقية تجارية مشتركة.

وجاء الرد الذي كان ترمب قد توعد به، عبر سلسلة تغريدات كشفت عن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30% بدءاً من الأول أكتوبر.

وأيضاً رفع الرسوم التي كانت مقررة بـ10% على بضائع بقيمة 300 مليون دولار تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر إلى 15%.

ولم يكتفِ ترمب برفع الرسوم الجمركية هذه المرة، بل حثّ الشركات الأميركية على إغلاق عملياتها في الصين وتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

ويبقى السؤال هنا، هل سيشهد العالم أزمة مالية جديدة في ظل هذه التوترات؟