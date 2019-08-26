توقعات بحدوث ركود باقتصاد ألمانيا قريباً

انخفض مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال، لخامس شهر على التوالي، إلى 94.3 نقطة في شهر أغسطس من 95.8 نقطة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.

يأتي ذلك وسط المخاوف المتزايدة من دخول أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي.

وأكد رئيس معهد IFO أن هناك مؤشرات أكثر من أي وقت مضى على حدوث ركود في ألمانيا في الفترة القريبة المقبلة.

يُذكر أن البنك المركزي الألماني كان قد حذر في وقت سابق من دخول البلاد في مرحلة ركود في الربع الثالث من هذا العام مع انخفاض الصادرات والإنتاج الصناعي.

وقال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، في مقابلة مع "العربية" إن فرص الاستثمار الجاذبة ستكون في الأسواق الأميركية، في ضوء التطورات الحالية بالأسواق المالية العالمية.

وتحدث عن وجود ملاءة مالية ضخمة لدى الشركات الأميركية، والتي بدأت تشتري أسهمها، مثل أسهم خزينة، وهذا سيحمي أسعار تلك الأسهم، مشيراً إلى أهمية الفرص في قطاعات العقارات والرعاية الصحية، مستبعداً حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكنه رجح حصول تباطؤ في بعض القطاعات بسبب عدم اليقين الناشئ من الحرب التجارية مع الصين.