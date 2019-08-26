مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 780 ألف طن من الشعير

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين، إنها اشترت 780 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصاتها العالمية.

وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء الشعير بمتوسط سعر 206.76 دولار للطن.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، في بيان إن المناشئ المعروضة في المناقصة هي الاتحاد الأوروبي وأستراليا والأميركتان الشمالية والجنوبية (ما عدا كندا) ومنطقة البحر الأسود.

ويملك البائعون حق اختيار منشأ التوريد.

وقال تجار أوروبيون إنهم يتوقعون أن تكون منطقة البحر الأسود بما في ذلك أوكرانيا وروسيا ورومانيا من بين المناشئ المختارة.

كانت مؤسسة الحبوب السعودية اشترت 900 ألف طن في مناقصاتها السابقة للشعير في 24 يونيو.