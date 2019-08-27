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أوروبا تعارض "جونسون": لندن ملزمة بدفع فاتورة الطلاق

المصدر: العربية.نت
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أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية Moscovici Pierre، أنه يتعين على لندن احترام تعهداتها المالية مع الاتحاد الأوروبي حتى لو غادرت الاتحاد دون اتفاق.

يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن غير ملتزمة قانونا بدفع مبلغ 39 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي في حال مغادرتها له دون اتفاق.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحhفيين في الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كليةً قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال قصر الإليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و"شاملة".

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#بريكست, #الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #لندن, #جونسون

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