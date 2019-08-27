التوترات الأمنية ترفع تكلفة التأمين على ديون لبنان لمستوى قياسي

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للبنان إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.



وأظهرت بيانات من آي.أتش.أس ماركت ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة 9 نقاط أساس عن إغلاق أمس الاثنين.



ويوم الجمعة، خفضت فيتش تصنيفها الائتماني للبنان درجة واحدة إلى ‭CCC‬ من ‭B-‬.

وعزت وكالة التصنيفات الخطوة إلى تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.

من ناحيتها، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون لبنان عند (‭B-/B‬).

وكان وزير الاقتصاد اللبناني السابق، رائد خوري، رجح في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن تكون "الأسواق المالية احتسبت مسبقا تخفيض تصنيف لبنان، وبالتالي إذا لم يحتوِ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز على تخفيض للتصنيف، فذلك سيشكل مفاجأة إيجابية سرعان ما ستنعكس ارتفاعا في أسواق السندات".