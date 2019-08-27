الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى بأكثر من شهرين.. والسندات تلحق بها 

هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مع نخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة.

وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقاً لبيانات تريدويب.

ونزلت الليرة نحو 0.5%، مقابل الدولار اليوم، مواصلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من 1%، اليوم الاثنين، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأميركية والتوترات في شمال غربي سوريا.

وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول "المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور".

وفي سياق متصل تراجعت الليرة التركية نحو 0.5%، مقابل الدولار الثلاثاء لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأميركية والتوترات في شمال غربي سوريا.

وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 5.8250 في إغلاق أمس الاثنين.