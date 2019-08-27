بعد غياب.. نجيب ساويرس يتطلع لفرص تعدين في مصر

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، إنه يعتزم الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس في مصر، لكنه ينتظر للاطلاع على تفاصيل قانون تعدين جديد يستهدف جذب مزيد من الاستثمار.

وسُن القانون بالفعل لكن تفاصيله النهائية لم تُنشر بالجريدة الرسمية حتى الآن.

ويرأس ساويرس، مجموعة لامانشا الخاصة لاستخراج الذهب.

ولشركة لامانشا استثمارات في إنديفور للتعدين التي مقرها تورونتو وإيفوليوشن للتعدين الأسترالية، وجولدن ستار ريسورسز التي تتركز أعمالها في غانا.

وأبلغ ساويرس رويترز "ندرس الاستثمار في التعدين في مصر لأننا نستثمر فيه في أنحاء العالم. يغيرون قانون التعدين هنا ونأمل أن نصبح مستثمرين هنا أيضا".

وتأمل الحكومة المصرية أن يطلق القانون الجديد فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية الضخمة.