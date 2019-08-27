دولة عربية تعوّل عليها بريطانيا تجارياً بعد "بريكست"

ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن بريطانيا تعتمد على دبي في تعزيز تجارتها، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم "بريكست".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مدناً على رأسها دبي، ظلت تحشد مهاراتها الاستثمارية والتجارية لعدة عقود، ويتعين على بريطانيا أن تتنافس خارج أوروبا تجارياً، وسوف تعتمد على هذه المدن في ذلك.

وقالت الصحيفة إن على بريطانيا أن تحافظ على مكانتها التجارية العالمية، وبالتالي على الحكومة لتحقيق ذلك، أن تعيد تقييم سياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين الضريبية واللوائح التنظيمية وتحسين الإدارة الحكومية، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وبحسب "رويترز"، فإنه بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

ويسعى بولتون، الذي زار لندن لمدة يومين حيث أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترمب وتيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة.

والرسالة الرئيسة التي حملها بولتون هي أن الولايات المتحدة ستساعد على تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها بين روبرت لايتيزر الممثل التجاري الأميركي وليز تروس نظيرته البريطانية.