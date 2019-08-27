مجلس الوزراء السعودي يوافق على استراتيجية قطاع الاتصالات

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الموافقة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما قرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي وزارات: (المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأقر المجلس تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم محمد بن عبدالله أبو نيان، مازن بن عبدالرزاق الرميح، والدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد.