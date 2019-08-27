لماذا انكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني؟

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.

وأبلغ ألتماير إذاعة دويتشلاند فونك "المحادثات القادمة ستكون صعبة".

وأضاف "كنت هناك (في الولايات المتحدة) في يونيو/حزيران وانطباعي هو أنه بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع".

وأظهرت بيانات تفصيلية أن تراجع الصادرات كان السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، مؤكدة قراءة أولية لانكماش نسبته 0.1%.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات تراجعت على نحو أشد من الواردات بين أبريل ويونيو ليخصم صافي التجارة 0.5 نقطة مئوية من مجمل النمو الاقتصادي.