السعودية: صرف معاشات تقاعد بـ 40 مليار ريال

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 40 مليار ريال.

وقالت المؤسسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الحالي 29474 متقاعدًا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من العام الماضي 25981 متقاعدا بزيادة 13% ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 933184 متقاعداً، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.

من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي 88% منها معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي بدورة يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.