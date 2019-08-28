حملة تشجع على شراء ودعم المنتجات السعودية

دشن مواطنون ومؤسسات عامة "هاشتاغ" لدعم المنتج السعودي على "تويتر" الذي حمل عددا من التغريدات المشجعة لدعم الإنتاج المحلي، والتأكيد على أهميته في رفع الناتج الإجمالي المحلي للمملكة ورفع مستوى الدخل فيها، وتعزيز اقتصادها.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، في تغريدة على "تويتر" إن المنتج السعودي عالي الجودة يعزز فرص زيادة الصادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتنافسية الصناعية، ورفع مستويات التوظيف، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات ⁧#رؤية_السعودية_2030⁩.

وحرصت الجهات المعنية باستعراض أهمية دعم المنتج السعودي في الـ "هاشتاغ" لدعم المنتجات المحلية، والشركات والمصانع السعودية التي تشارك بمنتجاتها في دعم قطاعات عدة، وبالتالي زيادة فرص المحتوى المحلي في مشاريع الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

وحدد مجلس الوزراء في قرار بجلسته أمس الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي وزارات: المالية، والاقتصاد، والتجارة، والطاقة إضافة إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل أن هذا القرار سيدعم عمل الهيئة ويعزز مسيرتها في تطوير المحتوى المحلي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعظّم القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي الأعلى.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنشئت بأمر ملكي في نهاية ديسمبر من العام 2018، بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

تعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.