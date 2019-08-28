تعليق أعمال البرلمان البريطاني.. ورئيسه: فضيحة دستورية

وافقت ملكة بريطانيا على طلب الحكومة تمديد تعليق أعمال البرلمان، بما سيحول دون مناقشة موضو ع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرفع احتمالية الانفصال من غير اتفاق.

وفي وقت سابق لموافقة الملكة، اعتبر رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الأربعاء، قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف أيلول/سبتمبر لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر "فضيحة دستورية".

وقال "من الواضح جدا" أن الخطوة تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد"، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

تمديد تعليق البرلمان

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام الأربعاء.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وقالت شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" التلفزيونيتان إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

طلب للملكة

فيما قال نيك روبنسون الصحافي الكبير بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على تويتر، إن الملكة إليزابيث قد تتلقى طلبا اليوم الأربعاء للموافقة على تعليق عمل البرلمان، وبالفعل جرت الموافقة على الطلب.

ولم يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون فكرة تعليق عمل البرلمان أو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية لمنعه من عرقلة خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال روبنسون "سمعت أن الملكة قد تتلقى طلبا للموافقة على إنهاء الدورة البرلمانية في وقت قريب ربما اليوم... هي موجودة في بالمورال. (لدي) مصدر واحد فقط. لم يتأكد الأمر".

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تسهيل الخروج

من جانبها، ذكرت صحيفة الغارديان أن الحكومة تدرس تمديد عطلة البرلمان التي تبدأ في أواخر سبتمبر أيلول وتستمر حتى أوائل أكتوبر تشرين الأول وذلك حتى يوم 14 أكتوبر تشرين الأول حتى يتسنى إتمام عملية الخروج بحلول يوم 31 من نفس الشهر.

وقالت هيذر ستيوارت المحررة السياسية للصحيفة على تويتر إن اجتماعا بشأن هذه الخطة سينعقد في مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا اليوم الأربعاء.

وأضافت "المعلومات الواردة من أكثر من مصدر تشير إلى انعقاد اجتماع للمجلس الخاص (مجلس استشاري للملكة) في بالمورال اليوم لبحث

تمديد عطلة البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر".

وعادة لا تستمر عطلة البرلمان لثلاثة أسابيع خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد عقد الأحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها السنوية.