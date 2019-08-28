رسوم ترمب على بضائع صينية بـ 300 مليار دولار تبدأ الأحد

أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسميا، اليوم الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترمب لزيادة قدرها 5 بالمئة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر أيلول، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول.

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10% على هذه الواردات.

وأعلن ترامب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على تويتر ردا على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام.

لكن إشعار السجل الاتحادي لم يشر إلى إعلان ترمب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول أكتوبر تشرين الأول والتي تفرض عليها حاليا رسوم بنسبة 25%.