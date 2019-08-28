شراكة بين تويوتا وسوزوكي في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

المصدر: طوكيو - أ ب

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية "تويوتا " ومنافستها الصغرى "سوزوكي" عن شراكتهما في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حيث تتنافس شركات تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم على الابتكارات في هذا القطاع.

وقالت الشركتان اليوم الأربعاء، إن شركة تويوتا ستستحوذ على 4.9% من أسهم شركة "سوزوكي موتور" بقيمة 96 مليار ين (908 ملايين دولار) وستقوم سوزوكي باستثمار 48 مليار ين (454 مليون دولار) في تويوتا.

وفي عام 2017، وافقت تويوتا وسوزوكي على العمل سويًا في تكنولوجيا السلامة والبيئة. ولم تتضمن تلك الصفقة امتلاك حصص متبادلة.

ويواجه مصنعو السيارات تحولًا مكلفًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والعديد من التقنيات المتعلقة بالبيئة والسلامة.

وتنتج تويوتا السيارة الهجينة الأكثر مبيعاً "بيريوس".