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بلومبيرغ: قرض ضخم بـ10 مليارات دولار لصندوق الاستثمارات العامة

المصدر: العربية.نت
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توصل صندوق الاستثمارات العامة "PIF" إلى اتفاق مع البنوك يتعلق شروط حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، وفق مصادر وكالة بلومبيرغ.

وسيدفع الصندوق 30 نقطة أساس فوق Libor وهي الفائدة بين البنوك في لندن، للحصول على القرض لمدة سنة واحدة مع خيار تمديده لعام إضافي.

وتلقى صندوق الاستثمارات العامة عروضاً من البنوك بقيمة 20 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن القرض المجمع الأول لصندوق الاستثمارات العامة كان بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي، بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق Libor، وكان لأجل 5 سنوات.

هذا وسيوفر القرض السيولة لصندوق الاستثمارات العامة لحين إتمام بيع حصته في سابك، البالغة 70%، بقيمة 70 مليار دولار إلى أرامكو.

ومن المتوقع أن تسدد أرامكو نصف قيمة الحصة هذا العام والمتبقي خلال العامين المقبلين.

كلمات دالّة

#صندوق الاستثمارات العامة, #PIF, #الصندوق السيادي السعودي, #اقتصاد المملكة

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