ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا ومعدل البطالة مستقر

استقر معدل البطالة في ألمانيا عند 5% على الرغم من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في أغسطس بواقع 4 آلاف ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.29 مليون شخص.

وارتفاع أعداد العاطلين يعزز الضغط على حكومة أكبر اقتصادات منطقة اليورو للاستجابة من خلال تحفيز مالي خاصة بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 0.1%.

وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت بعد بيانات الاقتصاد الأخيرة أنها قد تتدخل عن طريق دعم مالي إذا لزم الأمر لذلك.

وأظهرت بيانات تفصيلية، في اليومين الماضيين، أن تراجع الصادرات كان السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، مؤكدة قراءة أولية لانكماش نسبته 0.1%.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات تراجعت على نحو أشد من الواردات بين أبريل ويونيو ليخصم صافي التجارة 0.5 نقطة مئوية من مجمل النمو الاقتصادي.