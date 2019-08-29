الصين تغير مزاج الأسواق العالمية بسعيها للتهدئة مع أميركا

أظهرت الصين اليوم بعض اللين في موقفها تجاه الموجة الأخيرة من الرسوم التي فرضتها واشنطن.

وفي تصريحات لمتحدث باسم وزارة التجارة، أكدت الصين أن الأولوية حاليا هي للتفاهم مع واشنطن لإزالة الرسوم الجديدة تجنبا لتصعيد الحرب التجارية بين الطرفين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن أي تصعيد للحرب التجارية لن يصب في مصلحة الصين ولا الولايات المتحدة ولا العالم ككل، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي لتوفير البيئة الملائمة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

وتعمل كل من واشنطن وبكين حاليا على الترتيب لزيارة وفد صيني إلى واشنطن في سبتمبر لمواصلة المحادثات.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أكد رسميا، الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترمب لزيادة قدرها 5% في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر أيلول، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول.