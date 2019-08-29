موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجة الحكومة لتمويل كبير جداً

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا، وإن حاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة.

وذكرت الوكالة أن العجز كبير في ميزانية مصر، وأن مستويات الدين الحكومي المرتفعة المتوقع أن تنخفض تدريجيا. "الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة".

وأشارت الوكالة إلى أن الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق، لافتة إلى أن الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وتوقعت موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.