هيئة الترفيه السعودية: قريبا إصدار تراخيص خلال 180 ثانية

أكد سلطان الفقير المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للترفيه في مقابلة مع قناة "العربية" على أهمية تسهيل إصدار التراخيص للاستثمار في قطاع الترفيه وأن ذلك جاء نتيجة للطلب الكبير على ذلك.

وقال الفقير "وضوح الإجراءات مهم جدا للمستثمرين، حيث نركز على تنمية الاستثمار في القطاع والتركيز على رحلة المستثمر منذ بداية حصوله على الترخيص إلى تقاطعاته مع الجهات الأخرى، ونستهدف أن يتم إصدار بعض التصاريح بشكل فوري خلال 180 ثانية، فقط فيما تصدر الآن خلال يوم أو يومين".

ولفت إلى أن التراخيص تم تبسيطها وأصبح الحصول على الترخيص خلال يوم واحد، من دون زيارة الهيئة، حيث تقبل الطلبات بشكل إلكتروني.

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية حزمة جديدة من التراخيص، التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية.

يذكر أن المئات من المستثمرين والمهتمين بقطاع الترفيه وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة، زاروا المعرض التعريفي الخاص بهذه المناسبة، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واطلع المستثمرون على نماذج توضيحية لآلية الحصول على التراخيص، كما استمعوا من موظفي الهيئة لإجابات وافية حول الاستفسارات التي تتعلق بالمنظومة الجديدة.