ملياردير نرويجي يتخلى عن إمبراطوريته لهذا السبب

يبحث رجل الصناعة جون فريدريكسن عن مستثمرين لشراء حصص أكبر في شركاته، وقد يتخلى عن السيطرة على أنشطة في إطار خطة لتخفيف عبء العمل، حسب ما أبلغ الملياردير النرويجي المولد البالغ 75 عاماً صحيفتين اليوم الجمعة. ويقدر صافي ثروته بأكثر من 12 مليار دولار.



وتضم إمبراطورية أعماله التي شيدها بجهده الذاتي شركة ناقلات النفط فرونتلاين، وشركة الشحن والصب جولدن أوشن، وسيدريل للمنصات البحرية، ومووي للمزارع السمكية وشركات أخرى.



وأبلغ صحيفة فايننسافيزن الاقتصادية اليومية "هناك عدة طرق للقيام بذلك،" مضيفاً أنه لا يعتزم ترك مسؤولية إدارة النشاط بشكل يومي لابنتيه التوأم.



وقال "لا ينبغي أن تعيشا بعبء العمل الذي عشته".



وقال فريدريسكن لصحيفة تريد ويندز المعنية بقطاع الشحن البحري، إنه قد يسعى بدلاً من ذلك لبناء شركات أكبر عن طريق الاندماجات، بما سيسمح للاعبين صناعيين بأن يصبحوا مالكين كباراً لشركات منفردة في محفظته.

وتابع أن طريقة أخرى لنقل الصلاحيات تتمثل في جلب مستثمرين جدد لديهم الموارد والمهارات الكافية لينضموا إلى الشركات كما هي اليوم.

وكانت فرونتلاين، إحدى شركات المجموعة، اشترت في الآونة الأخيرة أسطول ناقلات نفط من ترافيجورا، لتصبح شركة تجارة السلع الأولية التي مقرها جنيف ثاني أكبر مالك لتلك الشركة بحصة تبلغ 8.5%، في حين يحوز فريدريكسن 42%.

وأضاف أن فرونتلاين تسعى لشراء مزيد من السفن.