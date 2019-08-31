السعودية تنشئ وزارة منفصلة للصناعة والثروة المعدنية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، أوامر ملكية، من بينها أمر بإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة.

ونص الأمر الملكي على تعيين رجل الأعمال، بندر بن إبراهيم الخريف، لرئاسة الوزارة الجديدة التي ستصبح مستقلة بشكل كامل بدءاً من أول يناير كانون الثاني.

وقطاعا الصناعة والتعدين حيويان لخطط السعودية لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، بهدف تقليص اعتماده على الخام.

ونص أمر ملكي آخر على تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" تنتقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى في العاصمة السعودية.