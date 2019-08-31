العراق يعلن استعداده للربط الكهربائي الخليجي

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال الإجراءات النهائية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يُعزز إمدادات الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب العراق، ويرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بطاقات جديدة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية الجلسة النقاشية المطولة بين وزير الكهرباء العراقي ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي الأربعاء الماضي.

كما تأتي هذه الإجراءات العراقية استكمالاً لسلسلة جولات مفاوضات أجراها وفد حكومي عراقي مع أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة استمرت يومين.

وذكر بيان الوزارة العراقية أن الاجتماعات وضعت اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي سيسهم في تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجاوات كمرحلة أولى.