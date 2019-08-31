فرنسا.. ارتفاع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الفرنسية الجمعة أن الكهرباء المولدة من الرياح في فرنسا في النصف الأول من العام زادت بمقدار 0.5 جيجاوات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت السعة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الرياح 15.8 جيجاوات في نهاية يونيو.

وقالت الوزارة إن مشاريع بسعة مجمعة قدرها 12.1 جيجاوات يجري تطويرها بينما تسًرع فرنسا الخطى لزيادة حصة التوليد من المصادر المتجددة في مزيجها للكهرباء.

وارتفع إنتاج الكهرباء من تربينات الرياح إلى 16.5 تيروات ساعة في الأشهر الستة الأولى من العام وليشكل حوالي 6.7 بالمئة من استهلاك الكهرباء في فرنسا.

وقالت الوزارة إن حوالي 397 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية أضيفت على مدار الأشهر الستة لتصل سعة التوليد الإجمالية إلى 9.3 جيجاوات في نهاية يونيو.