نمو مفاجئ لنشاط المصانع الصينية في نوفمبر يدعم الأسواق

أفاد مسح للقطاع الخاص، اليوم الاثنين، بأن نشاط المصانع الصينية أظهر علامات تحسن مفاجئة في نوفمبر/ تشرين الثاني بزيادة النمو إلى أعلى مستوى في قرابة ثلاثة أعوام، مما يعزز بيانات حكومية إيجابية نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وصعد مؤشر كايكسين/ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.8 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 51.7 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016 عندما بلغ 51.9 نقطة.



ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعاً إلى 51.4 نقطة.

وحفزت البيانات المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال نوفمبر، حيث ارتفعت الأسهم اليابانية بأعلى وتيرة في شهر بعد أن أظهرت بيانات صينية تحسن أنشطة المصانع والطلب المحلي لتهدأ المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.01% عند 23529.50 نقطة. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر القياسي 16.38%.



لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 896 دولاراً وهبط ولبلاديوم 0.2% إلى 1838.15 دولار.