ترمب: سنفرض رسوما على واردات من البرازيل والأرجنتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إنّ بلاده ستفرض رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين.

وكتب على تويتر أنّ "البرازيل والأرجنتين قامتا بتخفيض كبير في عملتيهما"، مشيرا إلى أن ذلك يؤذي المزارعين الأميركيين، وتابع "فورا وفعليا، سأعيد الرسوم على (واردات) الفولاذ والألمنيوم للولايات المتحدة من هاتين الدولتين".

ودعا ترمب الاحتياطي الفدرالي الأميركي "للتصرف على نفس المنوال" حتى لا "تستغل دول أخرى دولارنا القوي بإجراء مزيد من التخفيض في عملاتها".

والعام الفائت، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على الفولاذ و10%، على واردات الألمنيوم من كافة دول العالم، لكنّه وافق في مارس على رفع البرازيل والأرجنتين من القائمة بالإضافة لدول كانت مدرجة سابقا.

وقال ترمب في تغريدة لاحقة إنّ الأسواق الأميركية "ارتفعت إلى ما يصل إلى 21%" بعد قراره.

ورغم ذلك، لا يزال قطاع الصلب الأميركي يعاني من انخفاض في إجمالي العمالة، كما توقف الإنتاج في أفران الصهر الشهر الماضي.