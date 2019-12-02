توقعات تسجيل هونغ كونغ لأول عجز في الميزانية منذ 2004

قال وزير المالية في هونغ كونغ، بول شان، إنه من المتوقع أن تسجل البلاد أول عجز في الميزانية منذ عام 2004، مع تكبد الاقتصاد أضراراً تعادل نقطتين مئويتين من نمو الإنتاج.

وعزى شان عجز الميزانية إلى انخفاض الإيرادات الضريبية والدخل من مبيعات الأراضي، وكذلك تدابير الإغاثة التي أعلن عنها خلال العام.

وقال شان إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1,3% هذا العام، مقارنة بالعام السابق.

يُذكر أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 23% وسط تراجع عدد الزوار.