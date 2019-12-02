رخص الاستثمار الأجنبي بالسعودية تقفز لـ809 بنهاية الربع الثالث

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة ارتفع إلى 809 رخص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف القصبي، في كلمة بمنتدى الإعلام السعودي إن رخص الاستثمار الأجنبي كانت نحو 259 رخصة في 2015، وفي 2016 بلغت 256 رخصة، وفي 2017 نحو 377 رخصة، وفي 2018 بلغت 736 رخصة.

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد رخص الاستثمار الأجنبي منذ العام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من 2019 بلغ 2437 رخصة.

ولفت إلى وجود نمو غير عادي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت من 2015 إلى 2019 إلى 1.028 مليون مؤسسة بزيادة 58%.

وأكد أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة نمت بنسبة 66% إلى 130 ألف سجل تجاري، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المغلقة 1449 شركة، بزيادة 20%، عما كانت عليه.