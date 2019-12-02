وزير التجارة يطالب حاكم مصرف لبنان بخفض الفائدة 50%

قال وزير التجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، إنه طالب خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية، وطالب حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة إلى النصف في إطار إجراءات لإنهاء أزمة مالية.

وذكر بطيش أن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أشار إلى بيانات تظهر أن المودعين سحبوا 4 مليارات دولار بالعملة الصعبة من ودائعهم في المصارف منذ سبتمبر الماضي.

واستبعد بطيش خفض قيمة الودائع أو تغيير سعر صرف العملة الرسمي.

وكانت مصادر مصرفية توقعت الإعلان عن إجراءات هذا الأسبوع تشمل خفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 50% لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض.