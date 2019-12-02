تعثر باللحظات الأخيرة في مفاوضات التجارة بين الصين وأميركا

قال موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني، يوم أمس الأحد، إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين "توقف الآن بسبب قانون هونغ كونغ".



وأضاف التقرير، نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالاستقرار، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".



وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس، إن القانون الذي وقعه ترمب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونغ كونغ تدخل خطير في شؤون الصين.

من جانبها، أفادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الأولوية القصوى لبكين في أي صفقة تجارية مع الولايات المتحدة هي إلغاء التعريفات الجمركية الحالية على البضائع الصينية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أن إلغاء الرسوم الحالية، وليست المقررة، على البضائع الصينية شرط أساسي لإبرام أي اتفاق تجاري مع الصين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتنع عن تنفيذ هذه الرغبة كون الرسوم الجمركية هي سلاحها الوحيد في الحرب التجارية.