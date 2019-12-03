اقتصاد أنقرة تحت الضغط.. والتضخم في تركيا يلامس الـ11%

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم في تركيا إلى 10.6% في شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل أدنى مستويات له في أكتوبر منذ عام 2016 عند 8.6%.

ولا يزال سعر الفائدة الحقيقي في تركيا عند 3.5% وهو من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.

الأمر الذي قد يفتح المجال للمزيد من تخفيضات في أسعار الفائدة.

موضوع يهمك أظهرت بيانات من وزارة التجارة الاثنين، أن العجز التجاري في تركيا زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار... العجز التجاري في تركيا يتضاعف بأكثر من ثلاثة أمثاله في نوفمبر اقتصاد

هذا وتوقع مورغان ستانلي استمرار ارتفاع الأسعار في ديسمبر، ليصل التضخم إلى نسبة 11.3%.



فيما يتوقع البنك المركزي التركي وصول التضخم إلى 12% هذا العام.

العجز التجاري يتضاعف بأكثر من 3 أمثاله

أظهرت بيانات من وزارة التجارة، الاثنين، أن العجز التجاري في تركيا زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر وفقاً لنظام التجارة الخاص.

وكشفت بيانات الوزارة عن ارتفاع الصادرات 0.03%، على أساس سنوي الشهر الماضي لتبلغ 15.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات 9.15 %، إلى 17.64 مليار دولار.

وكان العجز التجاري بلغ 672 مليون دولار في نوفمبر 2018.