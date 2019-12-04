السعودية.. 9570 مخالفة على منشآت تجارية منذ تطبيق الضريبة

بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها الهيئة العامة للزكاة والدخل على المنشآت التجارية 9570 مخالفة، بموجب أحكام ضريبة القيمة المضافة المطبقة في السعودية منذ بدء تطبيق النظام بداية 2018 حتى الآن.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن عدد البلاغات الواردة للهيئة عن المنشآت المخالفة 15 ألف بلاغ منذ بداية عام 2018 حتى الآن، وذلك في ظل توسيع وتنويع قنوات التواصل للمستفيدين من جانب الهيئة التي تسمح باستقبال بلاغات تخص مخالفات ضريبية وزكوية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات وتفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج مرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

ويأتي ذلك في وقت طبقت فيه الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتبارا من الأحد الماضي، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50 في المئة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي. وفي سياق ذي صلة، أوضحت الهيئة في بيان أمس، أنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في دقائق، وذلك عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.

وذكرت الهيئة أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال الإقرار نفسه، وبضغطة زر على خانة "الاسترداد"، وأن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوما كحد أقصى.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل خدماتها المقدمة للمكلفين وأصحاب المنشآت المسجلين لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو الضريبة.