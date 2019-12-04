معرض للمنتجات الفلسطينية يستقطب البريطانيين في لندن

استقطب معرض للمنتجات الفلسطينية في لندن عشرات البريطانيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني أو الراغبين في التعرف على التراث والثقافة في الأراضي الفلسطينية، فيما شكل المعرض فرصة لاستكشاف فرص التعاون التجاري والتعرف على آفاق تسويق المنتج المصنوع في الأراضي الفلسطينية بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي الفلسطيني.

وشاركت العديد من الشركات الفلسطينية، والشركات البريطانية المملوكة لفلسطينيين والتي تستورد منتجاتها وبضائعها من الأراضي المحتلة، في المعرض الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البريطانية بالتعاون مع رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة والسفارة الفلسطينية.

واشتمل المعرض الذي حضرته "العربية.نت" على العديد من المنتجات الفلسطينية والتراثية حيث تم بيعت لوحات فنية ورسومات إضافة إلى مطرزات تقليدية ومأكولات شعبية مختلفة، وتضمن تعريفاً بالمنتجات التي يتميز بها الاقتصاد الفلسطيني.

وقال رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا علي الصالح في تصريح خاص لــ"العربية نت" إن "هذا المعرض يُقام سنوياً في شهر ديسمبر ويهدف لعرض ما ينتجه الفلسطينيون في الداخل لمناصريهم في الخارج من العرب والبريطانيين".

وأكد الصالح أن "المعرض كان ناجحاً حيث يهدف الى التعريف بالتراث الفلسطيني والمنتجات الفلسطينية، إضافة الى توفير الدعم المالي للجالية وأنشطتها، كما يهدف أيضاً الى تجميع الناس وإتاحة الفرصة أمام أبناء الجالية ليتعارفوا فيما بينهم".

وأشار الصالح إلى أن هذا المعرض يُقام سنوياً في الشهر الأخير من العام بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة وموسم التسوق التقليدي في بريطانيا.

يشار إلى أن غرفة التجارة البريطانية العربية تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة المتحدة والدول العربية، كما أنها تشكل ملتقى مهماً لرجال الأعمال البريطانيين من أصول عربية والراغبين بإقامة علاقات تجارية مع بلدانهم الأصلية، كما أنها تقيم علاقات جيدة لهذا الغرض مع كافة السفارات العربية في لندن وخاصة السفارات الخليجية.